JR紀言愷在北海岸拍攝全新廣告代言照。（Nautica提供）

JR紀言愷在北海岸拍攝全新廣告代言照。（Nautica提供）

「運動潮拔」JR紀言愷自從愛女「小麥芽」出生後，氣勢更旺，廣告代言邀約不斷。他去年秋冬擔任NAUTICA Competition代言人並參與設計聯名款服飾，獲得許多運動愛好者的注目與支持，締造亮眼成績，因此續任2021春夏代言人，日前攝影團隊照樣選擇戶外美景拍攝春夏服飾，原本一周內看似都是晴天，沒想到拍攝當天竟是一周間唯一的雨天，且拍攝當時只有10幾度，一抵達北海岸海邊，更是狂風暴雨，一陣一陣間歇灑落。原本廠商打算捨棄幾套衣服不拍，但敬業的JR卻堅持站在礁岩大浪前，完成工作。

雖然狂風驟雨吹亂帥氣髮型，冷冽的溫度也讓JR臉都凍僵了，但他卻拍出酷帥的「冰凍臉」，而濕亂的頭髮也意外地展現了運動後的「天然濕」，令攝影師大呼滿意。

由於上一季的形象照，大型廣告看板矗立在台北、高雄幾個人潮聚集的捷運站，廣告露出後讓JR三不五時收到朋友和他的廣告看板自拍合照，這一次換上新宣傳照，JR表示很期待看到朋友和粉絲們和自己分身的合照，但每當朋友傳來自拍合照時，JR總不忘提醒對方「要保持運動的習慣喔」！

原來JR即便工作家庭兩邊忙碌，卻還是抓零碎時間運動，不論是跑步或是在家中利用簡單的健身器材，甚至在照顧小麥芽時揹著她或舉起她，在生活中想盡辦法運動鍛鍊的自律，令身邊的人都十分佩服。但他緊迫盯人的方式，也讓身邊同事一聽他提到運動健身就立刻轉移話題。

JR說，要養成運動健身的習慣不容易，現代人會被很多事情分心分神，所以學會運用零碎時間以及手邊的小道具來健身，就相對很重要，尤其自己還要帶小孩，更是需要分割時間巧妙運用，他也正在整理這樣的心得，希望未來有機會做更多分享。

而JR在忙碌的行程中，還是保持著興趣，昨天(3／14)也參與HBL明星籃賽擔任明星籃球隊的一員，並旗開得勝成為明星隊中第一位投進三分球的得分球員，讓他開心表示：「要兼顧興趣和爸爸身分雖然不容易，但我會持續這樣做的。」

(中時 )