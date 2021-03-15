基隆一名雷姓女子疑似對藝人白冰冰不滿，去年4月竟在白冰冰臉書直播影片留言，「下去！跟你女兒一樣死在水裡。」、「我死得好慘」等語，白冰冰得知後，向警方報警，告上法院，基隆地檢近日偵結，依妨害名譽等罪嫌起訴。

起訴書指出，雷女因對白冰冰不滿，透過社群軟體臉書，並以暱稱方式，連續三天在白冰冰的直播影片底下留言，其中包括詆毀字言及針對性言語，第一天先是留言「錢貪的那麼多，經濟免疫力當然強」、「有錢當然可以四處旅遊啊！乾淨的錢嗎」，第二天變本加厲，「你是最毒的謊言病毒，為了錢財不惜犧牲親生女兒」，最後一天更留言「白冰冰納命來」，並配上骷魯頭圖案。

白冰冰得知後，心生畏懼報警，一名林姓證人提供證據，新北市林口警分局偵詢時，雷女坦承犯行，新北地檢署陳請台灣高檢署檢察長核轉基隆地檢署偵辦。

檢方調查，雷女涉嫌嚇危害安全罪、公然侮辱及散布文字毀謗等罪，依一般社會通念，雷女反覆、延續留言的行為，應為接續犯，以1行為犯3項罪名，為想像競合犯，請法院從重以散佈文字誹謗罪處斷。

(中時 )