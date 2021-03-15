東勢高工校長周文松感謝國瑞汽車捐贈學校汽車及引擎。（東勢高工提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢高工15日獲國瑞汽車捐贈最新款全新TOYOTA COROLLA ALTIS轎車一部及ALTIS引擎一個，提供學生實習使用，讓同學有機會接觸目前最新車款，對技藝能學習有很大助益，更提升學生未來職場就業能力與競爭力，讓學校培育更多能為企業所用的車輛保修人才。

捐贈儀式包括教育局高中職科長李真玲，國瑞汽車副理吳梵、課長洪顥紋，東勢高工校長周文松、家長會副會長陳佳椿與各處室一級主管及汽車科全體師生熱烈參與共襄盛舉，儀式簡單隆重。

東勢高工本次獲贈TOYOTA最新款式ALTIS轎車，是現行台灣汽車市場最受歡迎的車款之一，有很高的市占率，由國瑞汽車生產製造，國瑞汽車是豐田汽車公司在台灣之製造基地，成立 37 年來以先進科技及頂尖技術，堅持生產打造高品質的好車，並本著企業關懷持續以實際行動支持技職教育不遺餘力。

校長周文松表示，藉由國瑞汽車提供的實習車輛及拆裝用實習引擎，讓教學設備與時俱進，學生同步在學校內實習課程就學習到最新的汽車修護技術與技能並延伸與精進，結合理論與實務，成為學用合一的專業人才，畢業後無縫接軌投入就業市場，貼近產業需求，創造雙贏局面。

國瑞汽車吳梵副理將象徵車輛捐贈的鑰匙看板贈與學校，由李真玲與周文松代表接受，並回贈感謝狀與水晶獎牌紀念品，感謝國瑞汽車對培育優質的專業技術人才所做的努力，也希望能藉由這樣的熱心慨贈實習車輛與引擎之實習教學設備壯舉，讓更多的企業能紛紛投入關懷技職教育體系，培養出更多更優質的專業技術人才。

教育局科長李真玲表達對企業取之於社會，用之於社會，關懷教育所做出的貢獻，表達嘉勉與感謝。

(中時 )