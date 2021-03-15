明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby）在2015年高調結婚，並在2017年生下兒子「小海綿」，幸福組成一家三口，不過夫妻近年卻頻傳婚變，兩人不曬合照、網上也沒互動，婚姻狀態讓外界霧裡看花，而Baby近日則被陸媒直擊，她工作結束後返回與黃曉明的愛巢，但Baby深夜11點多時卻又悄悄搭車到另一個住處，也讓夫妻分居傳聞在網上炸開了。

Angelababy被大陸八卦媒體《爆料敲猛的阿飛》直擊，她工作結束後搭車回到與黃曉明的愛巢，但Baby卻在深夜11點多時，悄悄搭車離開到另一棟公寓，由於Baby和黃曉明近年屢被傳婚姻亮紅燈，兩人還因此遭網質疑早已分居。

Baby和黃曉明近年不放閃了，夫妻在網上也沒互動。（圖／取材自微博）

不過網友則認為，用這段影片斷定夫妻分居實在說不過去「這樣就代表分居？」、「照這個邏輯，還不能去婆婆家接孩子，下班自己接孩子回家睡？」、「能代表什麼」。其實Baby、黃曉明被傳分居已非第一次，兩人過去就被翻出常住地址不同，不過針對網上質疑，雙方都沒有做出回應。

儘管婚變傳聞頻傳，不過黃曉明則懶理外界紛擾，在上個月底Baby迎接32歲生日時，他還浪漫地選在0點32分，呼應Angelababy過32歲生日，黃曉明發文寫下：「生日快樂」，不過黃曉明相較於去年寫「媳婦兒，生日快樂」，文末還附上1顆愛心，這回發文語氣顯得冷靜，還少了對Baby的稱呼，也讓黃曉明和Baby的夫妻情再度引發討論。

(中時新聞網)