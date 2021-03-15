議員前往了解發現誤會大了，民眾發現的是「紅色姬緣椿象」，不是荔枝椿象，對環境相對無害，呼籲民眾不要錯殺無辜。(吳建輝攝)

紅姬緣椿象蠻慘的，過去還曾被民眾誤認是紅火蟻，紅姬緣椿象時常出現在山區、校園等，與台灣欒樹是互利共生的關係，沒有攻擊性。(吳建輝攝)

曹嘉豪說，民眾若看到紅姬緣椿象千萬別慌張，也不用噴灑農藥撲殺，避免破壞生態平衡，要睜大眼睛看清楚，若確實為荔枝椿象的話，可以送到縣府或公所，收購荔枝椿象卵片現在以每片5元收購。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣議員曹嘉豪最近收到許多民眾反映，在住家附近發現許多荔枝椿象，還成群結隊怎麼打都打不完，議員前往了解發現誤會大了，民眾發現的是「紅色姬緣椿象」，不是荔枝椿象，對環境相對無害，呼籲民眾不要錯殺無辜。

紅姬緣椿象蠻慘的，過去還曾被民眾誤認是紅火蟻，紅姬緣椿象時常出現在山區、校園等，與台灣欒樹是互利共生的關係，沒有攻擊性，雖然身上會有味道，但不會使人受傷，民眾若見到不用驚慌失措，更不要噴藥撲殺。

曹嘉豪表示，一般民眾不太清楚椿象種類與外型，紅姬緣椿象與荔枝椿象外型大不同，荔枝椿象體型遁形、顏色呈現黃褐色，紅姬緣椿象則是呈現紅色或紅褐色，背部有一枚不明顯的黑色V字行斑紋，通常會吸食台灣欒樹的汁液，但不會危害樹木生長。

曹嘉豪說，民眾若看到紅姬緣椿象千萬別慌張，也不用噴灑農藥撲殺，避免破壞生態平衡，要睜大眼睛看清楚，若確實為荔枝椿象的話，可以送到縣府或公所，收購荔枝椿象卵片現在以每片5元收購，呼籲所有民眾可以主動出擊，不僅可以採卵片賺外快，還能防治荔枝椿象，一舉兩得。

(中時 )