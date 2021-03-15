氣質女星侯佩岑因和母親林月雲在大陸真人秀節目《婆婆與媽媽》重談多年前的愛恨糾葛引起爭議，母女倆還在鏡頭前痛哭相擁，被節目主持人安幼琪酸爆，認為林月雲明明才是第三者，怎麼反而像受害者，「人家流的眼淚比你們還多！」

名嘴呂文婉在節目《突發琪想》描述林月雲當年二度搶閨密老公的故事，她先搭上郭美純的製作人老公侯世宏，懷孕生下女兒侯佩岑，因無法扶正退出三角戀，結果又與牌友蔡貴照的丈夫邱嘉雄譜出婚外情，二度當了小三。

呂文婉認為林月雲會被罵那麼慘，就是因為「當人小三還那麼高調」，揭發她過往三度在正宮傷口灑鹽的事蹟，「2004年林月雲接受媒體專訪，她就高調地談她跟邱嘉雄的婚外戀，還糾正記者跟邱嘉雄在一起20幾年，不是10幾年」郭美純看到報導勾起以前被搶老公的不堪記憶，便投書反擊林月雲，痛訴對方得到的東西是多少人的淚水換來的。

呂文婉繼續分析林月雲第二次凌遲正宮，是2011年侯佩岑的峇厘島世紀婚禮，由邱嘉雄牽著侯佩岑的手走紅毯，無疑對蔡貴照又是一記痛擊，安幼琪在一旁補充：「他（邱嘉雄）本來還叫蔡家的小孩子出席婚禮，聽說他小孩很反彈，說我為什麼要出席這場婚禮？她是我們家什麼人啊？」

林月雲第三次出手，就是這次的實境秀《婆婆與媽媽》，她和侯佩岑在節目重提過往情事，哭哭啼啼的相擁、致歉，被爆出是為了通告費6500萬台幣，儘管侯佩岑經紀公司出面駁斥沒有這麼多，還是止不住外界的怒火，此時安幼琪氣到不行，怒轟：「總之你是為了人民幣啊！」

事情爆發後，有部份聲浪覺得侯佩岑是無辜的，不需要連她一起罵，但看在安幼琪眼裡，就沒這麼認同了，「你們就不要在電視上演，你們要哭，人家流的眼淚比你們還多！」呂文婉也說侯佩岑出道很久，早就不是剛出社會的甜心主播，「你不應該讓母親再來參和這一局，因為這一局其實只有大扣分！」

大家都怒了！踩踏正宮的痛！小三鏡頭前出賣眼淚！大賺對岸財！ 幫按摩！和女婿手牽手！網批林月雲過度親密不懂分寸！【突發琪想】20210312

(中時新聞網)