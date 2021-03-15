和泰汽車從2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一台TOYOTA新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。四年來累積種植超過44萬棵樹，種植區域遍及沿海12個縣市，減少8,725公噸的二氧化碳，相當於22座大安森林公園的年吸碳量。

受到全球暖化、氣候變遷的影響，台灣海岸線每年都以3到20公尺不等的速度退縮，為了搶救持續退縮的海岸線，然而在沿海強風乾旱、砂害鹽害等惡劣的種樹環境條件下，海岸造林十分困難，TOYOTA一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行3年的護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。

除了台灣本島，金門受限土壤貧瘠、旱季過長等嚴峻問題，海岸造林面臨多年困境。因此2021年，TOYOTA一車一樹將首次前進金門，贊助金門林務所海岸造林，由和泰汽車捐贈1.4萬個水寶盆、慈心有機農業發展基金會提供技術指導，計劃於金門種下24,200棵樹苗，期望透過三方共同合作，復育金門沿岸林地。金門縣政府也特別於3月12日植樹節在金沙鎮斗門社區舉辦植樹活動與合作造林簽約儀式，與當地居民共同攜手植樹。

今年TOYOTA一車一樹將達成種植55萬棵里程碑，和泰汽車將秉持關懷環境的初心，繼續守護海岸線。而海岸造林需要大眾永續投入，為了擴大影響力，匯聚更多人的支持，TOYOTA持續透過不同管道傳遞訊息，今年將擴大觸及年輕族群，於4月舉辦「一車一樹校園創意競賽」，請年輕學子發揮創意，以創意提案或影片共同推廣TOYOTA一車一樹活動理念。同時和泰汽車也將持續舉辦車主、集團志工種樹活動，期望能帶動大眾的熱血，一起成為守護台灣海岸線的重要推手。

(中時 )