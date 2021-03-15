占地達403公頃的14期重劃區前哨戰正式開打！繼亞昕建設宣布推案後，包括雙橡園、國泰、陸府、精銳等建商動作加大，紛紛以超大型看板應戰，尤其14期西南側「仁平段」，擁水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和福德及永和巷等公園串起的兩萬坪公園綠帶，整體街廓質感與七期、單元二看齊，更因緊鄰11期崇德商圈，成為北台中換屋豪客磨刀霍霍的聚光焦點。

品味建築研究室黃協理分析，由於房價基期較低，許多北屯頂級客層早就選擇大地坪的別墅置產，但隨著居住習慣轉變，加上三代同堂的觀念越趨薄弱，換屋型、豪宅型的住宅大樓產品在近年詢問度大增。

如今以11期為核心，崇德、松竹路為主要發展的商圈脈絡逐漸成熟，加上74環線、台鐵紅線、捷運綠線等路網串聯，後續更有包括台中巨蛋、漢神百貨、環球購物中心等重磅題材加持，自然成為眾多建商爭相瞄準的一線戰區，價量俱揚。

根據台中市民政局資料統計，北屯區109年年增加人口數逾3,000人，且人口增加率達10.54%，傲視中部地區，其中，今年1、2月年社會增加率更連續突破20%，相當驚人，人口紅利為區域注入剛性購屋需求，確實帶動房市迅速增溫，更吸引雙橡園、寶輝、陸府、精銳、國泰等一線建商搶進。

(工商 )