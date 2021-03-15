慶祝3月20日「世界馬卡龍日」，頂級奢華茶品牌TWG Tea將於當日推出「六入盒裝手工茶香馬卡龍買一贈一優惠活動」，邀請全台灣品茗鑑賞家同享馬卡龍無邊魅力。

TWG Tea 深知頂級茶款更能襯托精緻茶點的風味，於三月份起主打「經典包裝茶買四贈一優惠活動」，延續喜慶氛圍，TWG Tea Taiwan 將於3月19日迎接第九間精品門市「TWG Tea 台北天母SOGO」正式櫃點全新開幕，積極拓展茗茶版圖深入台北都會生活圈。TWG Tea同時於本月特別展開「TWG Tea 台北京站時尚廣場 限時體驗店」，限期至3月29日的快閃店，為品茗鑑賞家奉上精選好禮。

TWG Tea茶香馬卡龍由最上乘的原料手工製成，引以為傲的特製綿密內餡搭配上光滑而酥脆的杏仁圓餅，成就此款層次豐富的高雅茶點。TWG Tea每一款經典茶香馬卡龍口味皆由傳奇的法式糕點大廚監製出品，將TWG Tea的招牌茶香完美融合，繽紛虹彩外觀下乘載著各款茶葉風味，每一口體驗皆是歡愉與驚喜。 全系列TWG Tea 經典手工茶香馬卡龍共九種口味，包括極受歡迎的1837黑茶佐黑醋栗、拿破崙探險茶佐焦糖、伯爵富貴茗茶佐巧克力、皇家婚禮茶佐百香果和椰子、波本香草紅茶佐黑醋栗、第十二號茶佐提拉米蘇，以及散發純粹茶韻的檸檬木紅茶馬卡龍、玫瑰氛香茶馬卡龍以及摩洛哥薄荷綠茶馬卡龍。

此外，為迎接今年的「世界馬卡龍日」，當日限定口味「緋幻紅茶佐開心果馬卡龍（Red Chai & Pistachio Macaron）」台灣獨家販售；開心果般色澤的杏仁圓餅呼應此款精緻甜點的風味主軸，包裹著揉和TWG Tea緋幻紅茶茗香的甘納許（Ganache），內餡綿密口感巧妙融入開心果，最後以法芙娜（Valrhona）35%頂級白巧克力的圓潤達到完美平衡。

凡於2021年3月20日「世界馬卡龍日」當日至全台灣任一TWG Tea 精品門市購買6入盒裝之手工茶香馬卡龍，即可享有買一送一優惠，每人限購三組。口味以各櫃點供應情況為主恕無法指定，數量有限售完為止。（新開幕之TWG Tea 天母精品門市恕不加入此次馬卡龍日活動）

為深耕台灣品茗市場，繼今年初方成立的台南新光三越精品門市，TWG Tea Taiwan即將於3月19日迎接今年度第二間新門市。「TWG Tea 台北天母SOGO百貨精品店」地點位於台北市天母SOGO百貨公司地下一樓，為台灣第九間TWG Tea精品門市，供應TWG Tea 奢華茶葉與精緻茶點，提供多款摩登茶具和周邊精品，將品茗生活美學帶予周邊生活圈。慶祝開幕，自 3 月19 日起至 3 月31 日間，提供「TWG Tea 台北天母SOGO百貨精品門市」來店限定獨家優惠活動，只要消費360元 並於個人 Facebook 打卡標註 TWG Tea Taiwan 及追蹤 TWG Tea Taiwan 官方 Facebook 或 Instagram，即可加贈 TWG Tea 手工純棉茶包五入禮物組。

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