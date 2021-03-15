萬海航運3,055箱（20呎櫃）系列第五艘新造船「璀春輪」（WAN HAI 326），3月12日首航青島港，加入萬海航運華中北－印度航線，提供客戶往返華中北、華南、星馬與印度之間高品質的運送服務。由於租船市場租價一年來已經漲了一倍，萬海新增自有船將可壓低每日營運成本。

「璀春輪」為萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造之3,055 TEU系列貨櫃輪之第五艘，船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。此系列船舶採用新型主機，配備高效率俥葉、節能舵球及船艉導流板，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

萬海航運3,055TEU系列船舶，榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

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