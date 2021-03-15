據央視報導，3月16日出版的第6期《求是》雜誌將發表大陸國家主席習近平的重要文章《努力成為世界主要科學中心和創新高地》。文章強調，中國要強盛、要復興，就一定要大力發展科學技術，努力成為世界主要科學中心和創新高地。

文章指出，科學技術從來沒有像今天這樣深刻影響著國家前途命運，從來沒有像今天這樣深刻影響著人民生活福祉。形勢逼人，挑戰逼人，使命逼人。「我們比歷史上任何時期都更需要建設世界科技強國！我國廣大科技工作者要把握大勢、搶佔先機，直面問題、迎難而上，瞄準世界科技前沿，引領科技發展方向，肩負起歷史賦予的重任，勇做新時代科技創新的排頭兵。」

文章指出，要充分認識創新是第一動力，提供高品質科技供給，著力支撐現代化經濟體系建設。「自主創新是我們攀登世界科技高峰的必由之路。關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。」

文章指出，要破除一切制約科技創新的思想障礙和制度藩籬，堅持科技創新和制度創新「雙輪驅動」，優化和強化技術創新體系頂層設計。要牢固確立人才引領發展的戰略地位，全面聚集人才，著力夯實創新發展人才基礎。

(旺報 )