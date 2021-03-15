權王轉跌、外資轉空，台股上周受惠投信等內資法人近期積極作帳，且外資短線由空翻多，推升周線擺脫連黑陰霾、拉出約400點的長紅棒，然美股上周五受美債殖利率竄升挫低科技股漲勢，四大指數漲跌參半，影響今日台股集中市場僅開高1點，並迅速翻黑落於低檔狹幅震盪，蘋概三巨頭集體休兵，台積電整場於610~612元間狹幅震盪，盤面由IC設計、板卡、海運、金融、太陽能族群攜手抗空，午後鴻海(2317)由黑翻紅，長榮(2603)、陽明(2609)、聯發科(24545)、佳凌(4976)等加速拉升，大盤數度爬上高檔。

惟尾盤賣單加重調節大立光(3008)、旺宏(2337)、群創(3481)、友達(2409)、聯合再生(3576)等，終場指數仍小跌5.85點，收黑在16249.33點，整場高低點分別為16281.91點、16194.91點，僅相差32.58點，總成交值續縮至2642.09億元。今日外資止步連二買、轉賣超29.7447億元，投信買超4.3872億元，自營商賣超2.3038億元，三大法人賣超27.66億元。

盤面上，BDI衝上1960點，散裝航運迎10年高峰，新興(2605)、四維航(5608)、志信(2611)攜手漲停，陽明(2609)、長榮(2603)、裕民(2606)、萬海(2615)等也紛紛跟漲，拉抬航運類指收高2.2%，成為今日多頭領航員。台灣太陽能龍頭聯合再生(3576)看好市況復甦，海內外並進積極搶市，加溫太陽能族群，盤中元晶(6443)、茂迪(6244)、聯合再生(3576)等攜手突破上周高點，紛紛漲逾4%；開發金(2883)受外資、投信同步買超加持，今股價收復10元票面、漲2.33%，中信金(2891)、國泰金(2882)、國票金(2889)、兆豐金(2886)等近期同受法人青睞，股價也紛紛逆勢上漲。

技術面，5日線上移至16089.77點、月線上移至16114.90點；5日RSI為67.96、10日RSI為59.16；9日K值為72.94、9日D值為54.78；20日乖離率為0.83。

分析師指出，大盤走勢主要仍看美公債殖利率變化，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技產業並無表現不良，反而訂單與銷售需求仍在，惟科技股仍受到美股影響，短線較偏整理格局。另，分析師指出，台積電本周三將除息2.5元，摩根大通及高盛證券最新報告指出，科技股評價偏高、經濟成長變數及半導體庫存調整，將是台積電拚火速填息的三變數。

(時報資訊)