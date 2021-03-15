15日，日股小漲，強勢族群為景氣循環概念股，因可受惠於日後經濟成長。至於弱勢股則為，軟銀與科技類股。日經225指數收29,766.97點，上漲49.14點，漲幅0.17%。東證股價指數收1,968.73點，上漲17.67點，漲幅0.91%。

IwaiCosmo證券表示，15日日股表現是12日美股縮影。 12日，道瓊工業指數日線連五紅外，同時這五天每天都在創新高。主要幕後推手，還是美國1.9兆美元疫情紓困案已確定要實施。IwaiCosmo證券補充，景氣循環股受到追捧，因與景氣復甦連動性極高。現在這1.9兆美元紓困案已開始實施，美國經濟成長將加速。

日本航運業與原物料族群上漲。

三井玉造船廠 (Mitsui Engineering & Shipbuilding)漲7.78％，航運公司川崎汽船(Kawasaki Kisen)與日本郵船(Nippon Yusen)分別漲7.02％與4.74％。

全日空（ANA）漲4.43％，日本航空（Japan Airlines）漲3.79％。

電子商務業者樂天（Rakuten）日前宣布將與日本郵政控股(Japan Post Holdings)策略聯盟後，股價收漲停近25％，成為日經中漲幅最大的一檔。同時，日本郵政也漲2.49％。

日本科技類股被12日美國那斯達克下跌拖累，大型權值股軟銀（SoftBank）跌2.49％。

東京威力科創(Tokyo Electron)跌1.56％，愛德萬測試(Advantest)跌1.26％。

美國公債殖利率上升之際，日本大型銀行業者在東證核心30中表現數一數二，三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)漲4.12％，其次是三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)漲3.55％。

東證核心30表現最差者為軟銀集團，其次是日本電產(Nidec)，跌幅為2.24％。

(時報資訊)