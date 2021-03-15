白宮首席醫學顧問佛奇博士（Anthony Fauci）周日向各州領導人提出警告，他表示，美國與新冠肺炎疫情的纏鬥還不到得分的「球門區」（end zone），他並敦促美國人堅守公衛措施，因為現在歐洲的疫情已經再度升高。

佛奇在接受媒體採訪時表示：「當我聽到完全撤銷公共衛生措施，說不必再戴口罩，什麼都不需要，這是很冒險的事。不要將球釘在五碼線上，要等到進入『球門區』，我們還未到達『球門區』，過早退出公衛措施可能延長這場大流行病」。

佛奇接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，最近整個歐洲的確診數激增，部分原因即是放寬了安全措施。他表示，當你看到疫情在高處趨於平穩時，總是存在著急速回升的風險，不幸的是，這就是歐洲現在正在發生的情況。

此時歐洲的疫苖接種計畫波折不斷，部分國家更已出現第三波疫情。

美國食藥管理局（FDA）前局長Scott Gottlieb接受CBS節目訪問時表示，東歐現在看起來情況非常糟，義大利看起來很糟，但我認為美國的情況大不相同。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，截至周日下午，美國已經接種了1.07億劑新冠疫苗，到目前為止，已有27%的成年人至少接種過一劑疫苖。

根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，美國的新感染數持續下降，截至上周六，新確診數較前一周下滑11%。儘管如此，美國的感染數仍然很高，平均每天都有超過50,000人確診，每天平均仍有超過1400人因此病歿。

與冬季大爆發相比，美國的疫情已有所改善，但歐洲現在正面臨新一波疫情來襲，義大利、德國、波蘭與匈牙利都報告確診數激增，捷克與斯洛伐克的死亡率在全球排名數一數二。

為了緩解疫情，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）已經下令全國大部分地區封鎖到復活節周末，且從周一開始，該國幾個地區將實施更加嚴格的公衛措施。德國衛生當局則已經表示，德國正在經歷第三波疫情。

(時報資訊)