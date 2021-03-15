臺北市政府消防局為提升消防人員汽車修護專業知能，與臺北市文山區大誠高中再度攜手合作開設110年度汽車修護訓練班，其主要開班目的為加強消防人員消防救護車輛保養工作，賦予各級消防人員保養責任，以確保消防車輛之良好性能，進而延長車輛的使用壽命，且能即時為車輛進行相關故障排除，期能發揮最大救災、救護功能。

大誠高中董事長李顯榮表示，當初是因為臺北市政府消防局車輛保養廠廠長尤新來認為車輛科技快速發展，汽車修護相關技術也要不斷精進，消防人員長時間使用消防工作執勤車輛，應具備汽車修護專業知能，特以提出開設這項訓練班的構想，深獲臺北市政府消防局局長吳俊鴻的認同及大力支持。去年每位學員皆取得汽車修護丙級證照，通過率高達100%，成果亮眼。今年再度攜手開設汽車修護訓練班，訓練地點於大誠高中汽車修護國家檢定場，訓練期程自14日起利用每週日每次上課8小時，為期三個月12次，共計96小時，訓練對象為臺北市消防局各單位之消防工作人員，訓練人數約30人。訓練期程結束後，積極鼓勵學員報考汽車修護丙級檢定，以期能順利通過，取得汽車修護丙級證照。

大誠高中校長張德宏（左起）、臺北市政府消防局副局長許志敏、大誠高中董事長李顯榮、臺北市政府教育局督學朱克儉。（圖／大誠高中提供）

大誠高中校長張德宏表示，很開心今年再度攜手北市消防局開辦汽車修護訓練班，強調將陪伴學員們一同學習成長，並請學員們放心，訓練班在術科方面擁有全國最佳的師資陣容，只要學員們認真學習，定能順利通過國家檢定考驗取得證照。

臺北市政府教育局督學朱克儉指出，大誠高中長期以來投入技職教育，肯定學校的用心與成果，也期勉學員認真學習技能，為國家、社會及個人，產生更多正向動力循環。

大誠高中今年再次被臺北市消防局獲選合作開班學校，因學校這三年多朝向三個方向進行改革：一為設備更新，目前已完成16個合格國家檢定場，即為美容乙丙級、建築製圖應用乙級、建築製圖應用-手繪丙級建築製圖應用-電繪丙級、電腦輔助立體製圖丙級、電腦軟體應用丙級飲料調製丙級、自來水管配管丙級、中餐烹調丙級、室內配線丙級、即測即評及發證中心學科考場、機器腳踏車修護丙級、建築物室內設計乙級、汽車修護丙級及烘焙丙級等，尤其成立即測即評及發證試務中心，提供本校學生新穎設備在地實習在地考證，更可服務大台北地區居民。二為調整師資，大誠高中網羅各領域優秀合格專任教師到校服務。三為創新教學，首先技能教育力推專精多元一證五照，為求實習專業度及證照通過率，皆由具有國家術科檢定監評委員資格授課，期盼學生能學到最專精熟練的技能，順利取得證照．

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