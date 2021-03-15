一名女店員抱怨，在幫客人介紹商品，竟遭一名男童不斷用下身前後猛頂，最令她氣憤的是，對於這樣的不當舉動，男童的媽媽不但沒有制止，竟然還在一旁偷笑，讓她氣炸，貼文一出讓其他網友不禁好奇「男童在家到底都看了什麼？」

原PO昨天深夜在臉書社團《爆怨公社》發文指出，在幫客人介紹商品時，因為要調整鬆緊帶所以蹲下幫忙，結果對方年約小一的大兒子突然靠過來，不斷用下體頂她的身體，而且不只一下，是不斷前後、前後的頂，她當下真的感到很不舒服，於是用力把男童推開，結果男童的媽媽竟然裝作沒看到。

女店員抱怨遭男童用下體前後猛頂。（圖／截自臉書 爆怨公社）

接著男童的媽媽又指著最下層的商品詢問，女店員再度蹲下拿商品給對方看，結果一蹲下，男童又靠過來做一樣的動作，最誇張的是，男童的媽媽居然笑了，讓她不禁質疑「難道我要大吼妳兒子性騷擾，妳才會覺得丟臉嗎？心裡真的無限的靠北」。

貼文一出讓眾多網友都怒了，紛紛回應「你沒彈他鳥鳥？」、「超噁心，這媽有病喔」、「真心覺得你該給他們一巴掌」、「沒家教！」、「這種真的很白目！」、「是我會直接告他性騷擾」、「扯爆！」、「在家到底都看了什麼…」、「這麼小就這樣，長大還得了」、「可能他媽媽很喜歡這個動作」、「做家長的不會覺得丟臉？是不是在床上XX都讓兒子看？噁心到爆」。

(中時新聞網)