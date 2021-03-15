台中男阿信（化名），透過臉書認識人妻雅雅（化名），熱烈求愛高呼：「我們一起共度餘生，誰也不離開誰」、「等你簽字處理好帶你去韓國散散心」，還帶雅雅赴摩鐵激戰。雅雅與丈夫小蔡（化名）離婚17天後就跟阿信結婚，不過兩人婚姻只維持7天，阿信還遭小蔡提告求償。阿信辯稱遇上仙人跳，不過台中地院認為他侵害配偶權明確，判他需賠償小蔡新台幣20萬元。可上訴。

根據判決書，小蔡指控，阿信透過臉書認識雅雅，明知她是人妻仍熱烈追求，傳訊「我們一起共度餘生，誰也不離開誰，ok？」、「等你簽字處理好帶你去韓國散散心」、「妳很會抓我的心跟點」、「我是妳交過最愛的嗎？說實話」等語，兩人更一起共赴高雄摩鐵。小蔡與雅雅2018年6月29日離婚後，立刻在7月16日與阿信結婚。

阿信則辯稱，懷疑自己遇上仙人跳，因為雅雅與小蔡婚姻期間，就曾與他人發生性行為，以70萬元和解。且雅雅與自己結婚才3天就又跟小蔡連絡，結婚後7天就和自己離婚，並取走生財工具。

台中地院法官審理後認為，阿信與雅雅在汽車旅館房間獨處，雖不足以證明兩人有發生性行為，但確有較一般朋友更為親密之男女往來關係。此外，從兩人之間對話，可見阿信明知雅雅已婚，仍熱烈追求」；且雅雅與小蔡離婚17天就與阿信結婚，可見兩人之間來往不只是普通朋友關係。

審酌雙方身分、教育程度、家庭狀況、經濟狀況、社會地位等，判阿信需賠償小蔡20萬元。可上訴。

(中時新聞網)