遠雄建設公司在台南高鐵附近推出的「明日讚」預售屋日前吸引千人搶買，要入場還要先備有10萬元支票，南區國稅局與內政部、台南市政府聯合稽查。

南區國稅局表示，已經掌握優先權利者購買人的資料，依據現行規定，轉售若有獲利者明年5月須申報所得稅。

台南遠雄明日讚日前開放預約，卻引爆千人搶買，並且有205組中籤者取得「優先購買證明單」，實際上也就是俗稱的紅單，且當天領到號碼牌的民眾還以19萬元兜售。

財政部表示，如果民眾有該購買權或者事號碼牌，然後轉售的話都是屬於財產交易，轉售如果有差價利潤應該課徵個人綜合所得稅，由於是2021年買賣，所以應在明年5月申報。

南區國稅局表示，如果短報的話最高可處以所漏稅額2倍以下罰鍰；如果是未申報，除要補徵稅額外，還要處應徵稅額3倍以下罰鍰。

南區國稅局呼籲，內政部和國稅局將會密切注意各個建案銷售情形，切實掌握所有交易內容，如有違反相關規定者，將主動通報並配合內政部和地方政府聯合稽查，從源頭遏止房地產炒作歪風，確保租稅公平與居住正義。

(中時 )