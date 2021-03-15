神腦15日宣布，即日起到3月31日前到神腦指定機種預約換電池，優惠價990元（預約數量有限），非指定機種亦享有8折優惠，早春開跑的換電池活動，採線上預約制，不限中華用戶皆可換。

神腦表示，限時限量推出「iPhone電池舊換新」，指定機種為iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus，優惠換修價990元元（原價1,690元元，相當於58折），而且換修對象不限各家電信用戶。

活動採限量預約制，限15,000個名額），消費者可先至線上表單完成預約登記，神腦將以電話或簡訊方式通知您送修時間，可至泛中華門市或神腦ASP授權維修中心交收件，至神腦ASP授權維修中心，另享150元配件購物金。

iPhone 各機型的保護殼、螢幕保護貼、行動電源、傳輸線、快充頭及無線充電板等周邊配件，亦推出優惠價，包括MEGA KING 36W氮化鎵雙輸出旅充頭＋傳輸充電線，套餐優惠價699元（現省881元），犀牛盾MOD/NX手機殼＋IMOS iPhone 9H康寧螢幕保護貼，套餐優惠1,599元（現省491元），優惠活動到3月31日止。

除了周邊配件外，近期討論度高的Apple HomePod mini，神腦亦提供白色限量現貨供應。

(工商 )