來思達（8066）15日董事會通過2020全年財報，受疫情衝擊合併營收64.19億元、稅後淨利1.54億元，稅後每股純益來到2.43元，較2019年幾近砍半，唯基於高股利政策，會中仍通過擬配發現金股利3元。

來思達指出，因新冠肺炎疫情衝擊，2020上半年最為嚴峻，但下半年急起直追，使得全年營收為64.19億元、年減11％；下半年雖然有缺貨櫃問題，但美國市場逆勢成長，營收占比亦相對提升至65％，唯中國與歐洲市場仍有待時間考驗，值得一提的是，邁進2021年手上訂單可看到今年上半年，目前前2月的合併營收達8.43億元，較去年同期年增逾19%，加上3月起台灣引進歐洲自有沙發品牌DIVANY，相對帶動歐洲營收增長。

來思達負責DIVANY總經理丁國峰指出，目前全台經銷商已累計至十家，包括東稻、OBIS等，北中南已有20多家門市販售，光是家具展會接單就超過三分之一，還有買家是長照中心經營者，一買就是10套，由於DIVANY是採全球採購，成本相對降低，才能以超值價格賣給經銷客戶。

此外，儘管全球疫情趨緩，但今年包括法蘭克福、科隆展採線上展出，來思達亦積極於官網建構線上新品展，預計在3、4月間上線，以趕上全球客戶採購旺季需求。

(工商 )