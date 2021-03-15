台灣大哥大「好速」專案再進化，全新推出「好速省到家」，專案用戶創立省錢群組當「省長」，即可邀請配偶或二等親家人擔任「陪省員」，每位「陪省員」申辦台灣大5G指定資費可享月租優惠，每月最高折扣250元，群組最高年省共3萬元。

「好速省到家」的省長除了有「行動光纖一起辦，費用省一半」，更讓最多10位家人（陪省員）共享5G指定專案月租優惠。進入5G時代，台灣大表示，將持續創新，帶給用戶多樣化的新體驗，包括首創48個月綁約資費，降低5G手機入手門檻，以及獨家推出的5G「好速」專案，讓用戶「在外5G、在家WiFi6」，享受無縫接軌的高速上網服務。

全新推出的「好速省到家」優惠計畫，以「家」為單位串聯，由「好速」專案用戶創立群組當「省長」，邀請新申辦／攜碼／續約5G 599型（含）以上指定專案之配偶或二等親家人，成功加入群組當「陪省員」，即可享月租折扣。除了「陪省員」可享優惠外，即日起至12月31日，創立「好速省到家」之「省長」成功邀請家人加入群組，也可享500元momo幣優惠。

舉例來說，申辦「好速成雙」1Gbps光纖上網、綁約48個月的「省長」，創立群組後邀請1位新申辦5G 599型（含）以上的親友加入成為「陪省員」，該「陪省員」月租就能省90元；如有2位「陪省員」，每個人月租可分別省110元；3位「陪省員」則各省140元；若有4到10位「陪省員」，每人的月租各省250元，群組最高年省共3萬元。 另外，「好速」專案即日起新增5G 1,199好速成雙專案，包括5G行動上網100GB（量到降4G高速吃到飽）+在家光纖120Mbps吃到飽，網內免費，網外加市話最高240分鐘免費打，另加碼再享近6,000元優惠，包含3個月免費MyMusic與myVideo影音服務（原價每個月149元及250元，可收看最新台劇「天橋上的魔術師」）、 1個月GFN雲端遊戲服務，以及合約期間享數位電視加值頻道服務、串流視訊盒服務或TBC數位套餐服務（依供裝區合作業者不同）。

此外，還可以獲得加碼好禮三選一，包括Google Nest Mini中文化智慧音箱與TP-Link 迷你Wi-Fi 智慧插座 Tapo P100（原廠建議售價2,584元）、最高1,500元momo幣，或者以1,390元加價帶走原價3,180元之Google Nest Audio智慧音箱。

(工商 )