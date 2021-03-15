近日傳出「無懼打房 千人搶買預售屋」，內政部14日會同台南市政府、財政部南區國稅局，對遠雄建設公司「明日讚」預售屋建案進行聯合稽查，並將朝向違反公平交易法第25條等規定查處，如經確認最高可裁罰2,500萬元。內政部呼籲，建商及代銷業者應以正當手法銷售，切勿存有僥倖心態，利用不當銷售手法趁機哄抬炒作。

內政部表示，本案由遠雄地產代銷，由代銷業務人員通知客戶到14日說明會場參與抽籤，中籤者須先提供10萬元支票給業者後才給予「優先購買證明單」，但還必須等到5月底建案正式公開銷售後，才會與客戶確認是否簽訂購屋證明單及契約。昨日說明會總共簽訂205組優先購買證明單。

針對本次稽查初步發現本建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響預售屋交易秩序情事，後續將由台南市政府限期請業者提出說明及事證，如經釐清認有影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，將依公平交易法第25條規定移送公平交易委員會處理，最高可開罰2,500萬元。

另外，稽查發現購屋證明單並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定情形，將由市府依法開罰，最高可裁罰30萬元。

內政部強調，買賣雙方對於預售屋交易行為均應審慎為之，而建商及代銷業者的銷售手法更應正當，並本於企業責任與政府共同維護預售屋市場交易秩序。本案業者以抽籤付訂方式營造搶購，不但不利消費者購屋及議價決定，更將嚴重影響交易秩序，非常不當。內政部將請不動產開發業及代銷業公會，積極要求同業守法自律，切勿刻意營造搶購風潮以趁機哄抬炒作，並共同譴責罔顧市場交易秩序行為。

(工商 )