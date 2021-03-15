搶下國軍海空制服市場，嘉裕西服（1417）總經理張祖蕙15日表示，將以此做為嘉裕轉型引擎，進行異業結盟，深耕內銷供應鏈，建立食、衣、住、行各類產品供應鏈的電商平台，增加多元化營項，提升營運成長動能，預期今年軍服市場將占營收的五成以上，今年目標是轉虧為盈。

嘉裕是在2020年9月，拿下國防部海、空軍服裝供售站21億元標案；昨（15）日在國軍服裝供售站大直門市舉行開幕典禮。

張祖蕙指出，嘉裕拿下海、空軍服裝供售站標案，除有國防部編列21億元的軍服部品採購預算穩定收益外，嘉裕營運服裝供售站還將有銷售各式軍服、用品的收益。嘉裕將負責營運海空軍原有的實體據點外，嘉裕的全台通路門市也會納入服裝供售站的範圍，另將開設網路商城銷售供應國軍服裝用品等。預期，全台共會有300多個服務據點。

據了解，嘉裕這些標案的項目將從今年第二季開始陸續交貨，營運期間至少三年，並可延長二年。預估，未來每年至少可為嘉裕帶來7億元以上的營收認列。

嘉裕表示，此標案是嘉裕攜手機能環保織品領導廠興采實業的子公司神采時尚、機能毛紡一貫化標竿企業佳和實業，及專營軍用電子商城的數博整合共同得標，海軍則為神采、數博與嘉裕共同投標。

未來，張祖蕙指出，為此案，嘉裕已逐一拜訪超過三、四十家紡織、製鞋、物聯網、倉儲、消費品業者，當中不乏知名上市櫃公司，目的就是整合供售品項與供應鏈，並逐步推升新世代國軍補給模式與軍用紡織品規格，整合形成一個功應鏈。

嘉裕副總暨財務長陳俊宏強調，取得海、空軍服裝供售站標案，已射出嘉裕轉型改革的第一箭，轉型是以「輕資產」為營運方向，並掌握通路優勢、發展核心品牌，重塑數位系統的供應鏈管理中心，讓嘉裕脫胎換骨、華麗轉身。

至於楊梅廠的資產活化，陳俊宏指出，楊梅廠初期仍會負責嘉裕取得的「海空軍 制服供應與供售站經營標案」的主要生產、倉儲、物流、出貨基地。同時也會陸續進行「綜合型的文創商業園區」規劃。

(工商 )