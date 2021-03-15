緬甸軍隊與民眾衝突越演越烈，軍方使用武力鎮壓民眾，3月14日，緬甸抗議民眾闖入位於第一大城仰光（Yangon）的萊達雅（Hlaing Thar Yar）工業區，並針對中國籍企業進行破壞。外交部呼籲，台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。

外交部指出，同樣位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」於昨日傍晚遭到波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，破壞警衛室與4輛公務用車，並包圍廠區，有10名台籍幹部受困在廠房中。

駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與公司的台籍幹部聯繫，代表我國政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理。

緬甸軍警人員於14日晚間已進駐萊達雅工業區，並宣布戒嚴。原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安，目前留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全的旅館，以供安置台商幹部住宿之用>

根據外交部駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除「昌億公司」在此波衝突中受到影響外，其他台資企業未受到波及。

外交部發言人歐江安指出，緬甸軍方於2月1日宣布全國進入緊急狀態後，駐處一直與在緬甸的台商保持密切聯繫，並於本3月9日與緬甸台商總會人員及台商代表進行視訊會議，就緬甸情勢及注意事項交換意見。駐處於昨日下午獲知一些中資企業遭緬甸民眾抗議的消息後，隨即通報在緬甸的台商，建議台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。

外交部與駐緬甸代表處將持續高度關注緬甸情勢發展，並與台商企業保持密切聯繫，隨時提供必要的協助。國人在緬甸如果遇到緊急事件，請先撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話:+95-9-257-257-575（境內撥打:09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

(工商 )