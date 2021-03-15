AZ疫苗開打後，在歐洲頻傳血栓事件，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，AZ今天發出新聞稿澄清，目前在歐洲施打1700萬劑疫苗，共發生37件血栓事件，就目前所觀察到的數值與預期值有落差，不過經媒體進一步追問是否有統計全球停打AZ疫苗的國家，莊人祥則回嗆：「我為什麼要告訴你？」

莊人祥說，從AZ所發布的資料中，1700萬人中僅有15件深度靜脈栓塞、27件肺動脈栓塞，合計起來共37件，但若依照先前推估的背景值，應會超過百件，但從現在觀察到的資訊則發現與推估數有明顯落差。

莊人祥進一步指出，不光是AZ的報告，從英國所公開的資訊也可看出，目前有打疫苗的人，所發生血栓的個案也不及以往推估的背景值。

另外，今有媒體在記者會中追問，指揮中心是否有統計目前停打AZ疫苗的國家？莊人祥則說，大部分停打的國家都不是有發生與AZ疫苗有直接關係的血栓事件，只是預防性措施，「我自己當然是有統計停打國家數量，這些數據都可上網，你們自己查就好，我為什麼要告訴你？」

(中時 )