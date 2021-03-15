春夏之際就想來點清涼，台北萬豪酒店Garden Kitchen特別推出期間限定的餐酒主題活動「Vito主廚小酒館」(Osteria da Vito)，由來自義大利羅馬的當家主廚Chef Vito Grippa精心呈獻數道相當適合下酒的義大利經典料理，如「瘋狂水煮海鮮」、「羅馬風味春雞」、「義大利冷肉拼盤」等，讓民眾不必出國也有宛如置身義大利的道地餐酒體驗，每週一至週五午間及每週一至週四晚間限時供應。

義大利經典料理「瘋狂水煮海鮮」(Acqua Pazza)，源自於古代義大利漁夫出海時在船上烹煮的料理。漂泊海上，能取得的調味料及料理手法有限，就將大海中捕獲的新鮮漁獲，以海水烹煮後以橄欖油、番茄、羅勒簡單調味後上桌。Garden Kitchen的瘋狂水煮海鮮硬是多了華麗感，加入整尾碳烤波士頓龍蝦，清爽美味的海鮮料理，無論是搭配氣泡酒或是沁涼啤酒都相當合適。

羅馬風味春雞則是來自Chef Vito媽媽的經典食譜。這道傳統料理，總是讓Chef Vito回想到週末的義大利家庭生活。肉質軟嫩的春雞以紅黃甜椒、番茄、羅勒燉煮得香氣四溢，蓋上鑄鐵鍋蓋，整個週末愈燉愈香，想吃就掀起鍋蓋取一點來吃。雖然雞肉通常和白酒相襯，但這道料理因為有番茄及羅勒佐味，香氣濃郁，搭上紅酒也是非常適合的組合。

豐盛的冷肉盤，一口酒一口肉的吃法，堪稱最愜意的享受。Chef Vito精心搭配的冷肉盤，四款冷肉包含最經典的以及選用豬頸肉並以白酒的「寇帕臘肉」(Coppa)，富含嚼勁、愈咬愈香甜。費利諾臘腸(Fellino)則來自東義大利，以香草佐味、較少油脂而口感鹹香。米蘭臘腸(Milano)則是口感微甜、富含油脂。四款道地義大利冷肉搭配布里歐麵包、漬橄欖、櫻桃番茄一同享用，再啜上氣泡酒，或者單寧較輕的紅酒、粉紅酒，無論是做為開胃菜，或是令人意猶未盡的搭酒小菜，都相當合適。

Chef Vito個人的最愛則是開心果青醬麵疙瘩。帕馬森起司、布拉塔起司雙重濃郁口感，搭配風味清爽的開心果青醬，再炒入馬鈴薯麵疙瘩，美味料理搭配白酒相得益彰。還有義式普切塔(Bruschetta)拼盤。Chef Vito說想品嚐羅馬經典的酒館料理，點這道準沒錯。香脆麵包鋪上三款美味配料，如黑松露義大利豬脂肪肉、橄欖油番茄、鹽醃漬菇佐帕馬森起司，搭配氣泡酒愈吃愈開胃。

(中時 )