OK超商與美國時尚水壺品牌HYDY合作，攜手悠遊付獨家推出預購活動，消費者以悠遊付結帳，即可享有預購優惠，用悠遊付還加碼回饋10%儲值金，想要時尚就趁現在。OK超商也將推出HYDY主題形象店，演繹屬於HYDY的美國加州時尚風格。

HYDY bottle創立於美國加州聖塔莫妮卡(Santa Monica CA)，是一個以水資源、環境為中心的品牌，透過讓大家重複使用水瓶的概念，在提升飲水的生活品質同時，喚起人們對於水資源及環境保護的意識，減少丟棄瓶裝水塑膠瓶的成本。

自3月4日起至4月21日止，消費者在OK超商以悠遊付結帳，即可以優惠價預購HYDY 360ml保溫瓶、HYDY 240ml蛋杯及HYDY 240ml玻璃杯，其中，保溫瓶與蛋杯是目錄隱藏獨家款，並未對外發售，且悠遊付加碼回饋10%悠遊付儲值金，優惠折數最大達45折，前30名再享早鳥加贈矽膠套或泡茶器1個(不挑色)，想跟上時尚網紅的步伐，就趁現在！

(科技)