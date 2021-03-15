美國記者羅金（Josh Rogin）在新書中披露美國前總統川普2016年底和蔡英文總統通電話的牽線內幕，不過也提到這通電話促使白宮後續安排川普與大陸國家主席習近平熱線，並且向習承諾不再接台灣電話，第2通電話影響往後美中關係及川習互動，讓川普對台冷淡，川普甚至曾經私下表示，「如果中國侵台，美國什麼都做不了。」

美國「野獸日報」（The Daily Beast）摘錄羅金新書《天下大亂》（Chaos Under Heaven，暫譯）的部分篇章，當中曝光2016年12月2日川普當選美國總統後與蔡英文總統通電話的內幕，指出促成這通電話的實際上是美國前國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。

新書也揭露川普對於和蔡英文總統熱線被美媒痛罵「愚蠢」、砲轟是「40年來最大錯誤」的評論大發脾氣，隔天態度馬上轉趨保守，並且在女婿庫許納（Jared Kushner）的安排下，於2017年2月9日和大陸國家主席習近平通電話，更承諾「未來不再接台灣領導人的電話」。

羅金指出，川普和習近平的熱線顯示他接受了習近平的要點：和台灣的熱線是錯誤的，而且不會再發生。這兩通電話後，川普對台灣的態度就在冷淡與不尊重之間搖擺不定。

羅金也指出，川普和習近平的這電通話標誌著兩人之間的互動開始，為後續3年的美中關係與互動產生重大影響，因為習近平認知到，如果他真的希望川普做些什麼，只需要私下向他開口、請他幫忙。羅金指出，習近平大量運用這個途徑，讓川普避開北京認為敏感的議題，同時也挑撥川普對抗自己的政府。

羅金指出，這通電話造成的寒蟬效應連川普政府內最資深的官員都感受得到，而且這種效果持續到川普任期的頭幾個月。美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）2019年披露川普曾對他說，「我永遠不想從你那邊聽到有關台灣、香港或維吾爾族的事。」

同一年，一名共和黨參議員為了說服川普施壓北京不要鎮壓香港反送中示威運動，向他警告如果北京對香港一意孤行，可能會讓他們更有信心拿下台灣，如此一來將在川普的政績上留下一筆。這名參議員坦言當時有些誇大其辭，誇大了大陸犯台的可能性，目的是增強川普反北京的立場

不過川普接下來的回應卻令人「不寒而慄」，「台灣和中國的距離就像只有2英尺，我們位在8,000英里之外，如果他們入侵，我們什麼都做不了。」

羅金指出，如果川普公開說這些話，他就是放棄了美國法律中協防台灣、維持現狀、台海和平的40年承諾。

這名參議員聽了川普的回應後啞口無言，不過這是川普的真正想法。

(中時新聞網)