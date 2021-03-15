彰化市八卦山華陽吊橋傳出有男子墜橋身亡，死者竟是保四總隊警官。（資料照）

震驚。彰化市八卦山知名景點華陽吊橋，15日下午驚傳有男子從橋上墜落山谷死亡意外，今年初此處也有男子穿著雨衣墜橋；更令各界意外的是，警方獲報到場，拉起封鎖線，發現男子陳屍橋下、已傷重死亡，進一步調查，死者身分竟是保四總隊詹姓警官。

保四總隊表示，接獲通報立即到場協助調查，死者證實是2線3星、39歲詹姓警官。詹男已婚育有子女，平時因家庭因素罹患憂鬱症，持續服藥控制中，平日工作表現正常無異狀，今天因故未到勤，卻未事先請假，因此調閱行車軌跡在下午1點半，在華陽吊橋附近橋下發現屍體，推測死亡時間約在14日深夜或15日凌晨。

今年1月16日也曾有男子墜橋身亡。（資料照）

今年1月16日，彰化市華陽吊橋也有一名男子，疑因久病跳橋尋短，如今再傳出有男子墜橋身亡，引發附近民眾議論。華陽吊橋建於1993年，採雙塔式設計、橋梁長度77.84公尺，是「吊橋大王」林枝木生前最後興建的1座吊橋，也是八卦山知名景點，去年7月經橋梁安全巡檢檢，檢測出垂吊索生鏽，全面封閉吊橋修繕，8月31日完工後重新開放。

(中時新聞網)