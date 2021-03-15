使命必達最佳寫照！一名網友PO文表示，他的朋友是外送員，今天接到一張來自琉球的訂單，要求將牛排送達東港碼頭的指定船隻，並將餐點放在船上即可，離奇的外送經驗，令不少網友全看傻，直呼「外送員真的好萬能」。

原PO今（15）日稍早於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，朋友是外送員，今日接到一張牛排訂單，只見備註欄中表示，希望外送員能將餐點送到東港碼頭（東琉線），放在下午1點半開往琉球的泰富航班上就好。

一名外送員接獲小琉球外送訂單，並希望她將餐點放在船上，奇妙外送經歷，讓不少人看傻了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

該名外送員下午1點17分至餐廳取餐後，用最快的速度騎至碼頭，並撥打電話向客人表示已抵達，對方則要她直接騎進碼頭找尋指定的船班，並將餐點放上船即可，「不用買票」。

外送員眼看時間已到1點22分，距離航班出發只剩8分鐘，趕緊找到那班船後，向船務表示「客人說這份餐點要搭1點半的船去小琉球」，海巡及船務進一步詢問「誰訂的」，她說完訂購人的姓名，船務愣了3秒後說「賀啦！妳放著啦！叫客人船到港記得來拿！」

將餐點送上船後，外送員也打電話給客人確認對方是否真的在小琉球，並提醒餐點已坐上船，「記得取餐喔！」原PO除大讚朋友的敬業度外，也大膽猜測該名客人應該在小琉球相當有名，「報個名字就能讓餐點上船」。

貼文曝光後，不少網友看了嘖嘖稱奇，「真的是漂洋過海也要吃」、「外送員真的好萬能」、「強大的外送員再加上扯爆的消費者」、「這是最遠的外送距離了吧？還搭船」、「笑死，以後去小琉球可以訂外送了」。

(中時新聞網)