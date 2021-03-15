國民黨團15日表示，嚴正要求總統蔡英文及民進黨，不要白天一副誠懇地要和環團溝通，言明會釋出最大善意，到了晚上成了暗黑網軍頭子，發動1450以抹紅、抹黑、潑髒水等方式，鋪天蓋地攻擊潘忠政、公民團體和國民黨。

國民黨團揚言，將蒐集相關證據，必要時會向檢方或監院檢舉告發，同時要求中選會、法務部不該放任1450，利用臉書檢舉漏洞介入公投，也呼籲臉書勿成為幫凶。同時，國民黨團衛環委員會下午也將進行「藻礁考察行程」，邀集相關部會與環團到藻礁現場，對於藻礁現況、三接工程進度，面對面進行理性的討論。

國民黨團提到，民間環保團體發起「珍愛藻礁」公投連署行動已達70萬份，預計在本周四（18日）上午送交中選會。豈料，在公投案即將送交前夕，公投發起人潘忠政老師的臉書帳號突然被限制，包括不能直播、不能發廣告，疑似遭到網軍大量檢舉所導致。

國民黨團總召費鴻泰表示，呼籲臉書不要介入台灣的政治，在1450海量檢舉之下，臉書不分青紅皂白地限制潘老師的臉書權限，國民黨團感到遺憾，也希望臉書能夠審慎查察，事實上早在罷免前高雄市韓國瑜時，就曾發生過類似事件，費鴻泰希望臉書不要成民進黨的政治打手。

費鴻泰指出，包括中選會和法務部，難道無視1450利用臉書檢舉的漏洞，公然介入公投連署進行，國民黨團在本周三（17日）在內政委員會要求中選會針對1450干擾、介入公投連署情形做專案報告。

費鴻泰表示，蔡英文近期接見工商大老時，向台塑王文淵詢問，是否能在麥寮設置接氣站，換句話說，除了大潭之外，還有很多地方可以設置接收站，經濟部、中油不要再對國人宣稱，大潭接收站是唯一的。尤其是民進黨和1450們，蔡英文已經很清楚的傳達出，除了大潭，還是有其他地方可設置接氣站。

費鴻泰也嚴肅地告訴蔡英文、民進黨，不可玩兩手策略，一方面對外釋出麥寮可設接氣站的訊息，另一方面又偷偷摸摸加緊趕工進行三接工程。費鴻泰指出，在民進黨的字典裡，不是朋友就是敵人，敵人就要趕盡殺絕，然而，民進黨根本沒有朋友，包括昔日一同並肩作戰的環團，為了政黨利益，連環境保護都可以犧牲，遑論所謂的昔日戰友。

國民黨團書記長鄭麗文表示，藻礁公投引爆全台高度關注，代表全民願意一同討論重要的生態保護議題，而健康民主國家的政治言論市場，就是讓大家一起辯論公共政策，公民團體的健全應該超越政治惡鬥。

鄭麗文痛批，「珍愛藻礁」公投連署預計18日送件到中選會，但很遺憾地，民進黨高度介入，黑手操弄，把此事變得烏煙瘴氣、黑雲重重，這段期間無所不用其極，使出讓人無法接受的兩面手法，而蔡英文宣稱溝通，實際上有溝沒有通，另一方面，蔡政府又發動1450暗黑力量在網路上潑髒水，對環團進行人格毀滅戰，把選舉最不堪的奧步全派上用場，連潘忠政的臉書都遭限制，這難道不是1450發動的事情嗎？

鄭麗文指出，蔡英文接見工商團體，詢問台塑王文淵麥寮是否可建接氣站的動作來看，顯見接氣站不只有大潭一個選項，既然有替代方案，大潭三接工程更該立即停工，由公投做最後決定，蔡英文不再謊話連篇、繼續欺騙人民、唬弄公民團體。

鄭麗文表示，國民黨團將積極蒐集相關證據，必要時將向檢方、監察院提出檢舉告發，正告蔡政府把黑手收回去，還給全民一個乾淨的公共言論空間，更別提公投是當年民進黨的神主牌。

國民黨團首席副書記長，同時也是衛環委員會召委陳玉珍表示，民進黨政府從來都沒有要解決問題，只會解決「提出問題的人」。從蔡英文的「藻礁永存」到台電說有替代方案，再到今年經濟部說沒替代方案，最近最新說法又說是麥寮可為替代方案選項，執政五年的蔡政府，能源政策居然如此反覆，國人根本搞不清楚，政府部門所說的到底哪一句是實話？

陳玉珍說，如果蔡英文確實履行「藻礁永存」的承諾，大潭三接就該立即停工，做為藻礁保存、環境永存的起手式。陳玉珍表示，身為衛環委員會召委，為了配合潮汐，排定下午現地考察藻礁行程，邀集了相關部會、環保團體和立院各黨團立委共同前往，將針對藻礁是否遭到破壞、現在施工範圍到底有多大、三接停工後對未來接氣、送電的影響有多大等問題，進行面對面討論。

(工商 )