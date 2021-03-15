BMW總代理汎德連續三年熱情贊助的KKBOX年度盛事，今年以「Turn Up 放大聲音」為整體主題，攜手重量級藝人共同打造出星光燦爛的音樂盛會，希望能催化眾人發聲的勇氣、放大大家的夢想聲音。今年BMW總代理汎德第三度與亞洲最具影響力的社群聲音品牌KKBOX攜手合作，現場更可以看到備受年輕族群喜愛的BMW 2系列Gran Coupé到現場一同共襄盛舉，展現獨樹一格的有型風範，用酷帥姿態攻占現場所有目光，與KKBOX樂迷朋友High翻臺北流行音樂中心！

KKBOX風雲榜自2005年舉辦至今已邁入第16屆，每年皆以最高規格打造頒獎典禮的舞台、硬體、聲光設計外，巨星雲集的卡司陣容與精心策劃的表演節目更每年皆吸引數千萬樂迷共襄盛舉，為一年一度華語流行音樂的年度盛會。KKBOX對臺灣流行音樂文化的支持與BMW重視生活樂趣的品牌核心理念不謀而合，今年總代理汎德第三年與KKBOX合作，派出BMW潮流四門跑車2系列Gran Coupe到現場與樂迷朋友一同歡慶風雲榜。

BMW 2系列Gran Coupé做為BMW品牌最具潮流基因的車款，憑藉著運動感十足的流線車身造型以及鮮明的有型風格，展現獨樹一格的勁悍魅力，與此次KKBOX音樂風雲榜主題「Turn Up 放大聲音」相互呼應，呼籲樂迷朋友不要屈就世俗眼光，勇敢做自己！不論是在外觀設計或是內裝鋪陳上，BMW 2系列Gran Coupé以時尚、前衛的設計語彙重新定義了豪華四門跑車，完美融合運動風格與街頭潮流，使BMW 2系列Gran Coupé無論到哪都吸引眾人眼光，成為引領時代潮流的不凡指標。

長期以來BMW秉持著推廣文化藝術的企業社會責任，致力將藝術普及到世界各地，不間斷地贊助全球各地不同種類的藝文活動，領域遍及當代藝術、古典與爵士音樂、設計與建築等。為延續原廠理念，總代理汎德長期贊助臺灣各項藝文盛事，除連續三年贊助KKBOX音樂風雲榜外，更連兩年支持當代藝術博覽會，並引進世界知名交響樂團與芭蕾舞演出，展現對表演藝術與文化創意產業的無限支持。

(中時 )