台中榮總15日舉辦預防骨質疏鬆暨高齡髖關節骨折整合治療成果發表會。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

有鑑於高齡髖關節骨折患者照護困難，台中榮總整合相關科系組成高齡髖關節骨折整合治療團隊，提供60歲以上的髖關節骨折病人照護服務，13個月下來共收治275名病人，大幅降低住院死亡率至2.2％，骨質疏鬆檢查及治療率可達100％，也發現整合性服務的導入雖住院期間造成醫療費用些微增加，卻可以大幅降低一年內醫療體系的負擔！

台中榮總骨質疏鬆防治中心主任陳志輝指出，根據國內外臨床統計發現高齡患者在發生髖關節骨折後，其整體治療結果皆不盡理想，文獻指出其一年死亡率高達18％至39％，30日再住院率達14.5％，一年內再住院率達64.5％，對側髖關節再骨折機率也比一般沒發生過髖關節骨折患者高出2至5倍，其他包括：肢體功能及認知功能的衰退都比年輕患者差。

陳志輝說，高齡髖關節骨折患者的照護困難，主要原因不外為：患者多為多重用藥病人、未落實骨質疏鬆治療、失智及術後瞻妄皆會影響手術後照護、未進行有效疼痛控制、手術時機延遲過久等。

他也指出，在2000年後全球便陸續有整合治療計畫的報導，文獻證實多科別的整合治療確實可以在死亡率、併發症、醫療費用、功能恢復，以及認知功能的維持上得到顯著的改善，可縮短10％的住院天數，將再住院率從28％降低到7.6％，美國的報導更可將醫療費用降低61％。

陳志輝說，台中榮總自2018年11月24日起結合高齡醫學科、骨科、麻醉科、復健科及疼痛科組成高齡髖關節骨折整合治療團隊，提供60歲以上的髖關節骨折病人整合醫療照護服務，至2019年12月31日止共收治275名病人，大幅降低住院死亡率至2.2％，骨質疏鬆檢查及治療率可達100％；特別的是骨質密度檢查結果達用藥標準者，在住院期間即會診口腔醫學部，進行牙床健康評估，積極強化骨質疏鬆症用藥安全，預防下顎骨壞死。

整體統計下來，在住院費用及天數方面，收案病人均微幅提高，但在整合照護下，病人出院後一年內之急診、門診、住院等費用及次數皆可顯著降低。

(中時 )