吉光片羽

【旅遊經 洪書瑱報導】

一年一度八卦山賞鷹季節即將到來，今(2021)年將於3月20、21日在芬園文德國小舉行相關活動，而民眾除了參與賞鷹活動外，參山國家風景區八卦山脈生態遊客中心前，展出2021台灣燈會迎賓門燈組－「吉光片羽」，與遊客一起迎接灰面鵟鷹這群嬌客的到來，展期至4/5為止。展覽期間於參山國家風景區臉書粉絲專頁按讚並拍照上傳，更可現場兌換限量「活力牛」小提燈。除此之外，若民眾欲計劃中部一日遊或二日遊的民眾，還能春遊梨山賞花「趣」，還能參與地景藝術節限定遊程！

八卦山脈生態遊客中心前的「吉光片羽」創作融入灰面鵟鷹意象，不僅因為這裡是全臺第一座以灰面鵟鷹為主題的遊客中心，展覽期間更剛好是每年大批灰面鵟鷹從南面飛抵過境的季節，同時搭配即將舉辦的鷹揚八卦賞鷹活動，增添跟著灰面鵟鷹來賞燈的趣味性與教育性！「吉光片羽」每天晚上6點開始點燈至10點，由於作品的色彩相當豐富，白天陽光灑落時也十分亮麗，更有一番風情！

吉光片羽

吉光片羽

吉光片羽

吉光片羽「吉光片羽」創作者游文富解說時表示，灰面鵟鷹集體乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象極為壯觀，期間透過望遠鏡瞬間的交會注視，也形成鷹與人之間的美好時光。相對於地球而言，人類與鳥類的生命皆屬短暫，藉由灰面鵟鷹、鳥禽羽毛、四季色彩以及光影來呈現人與鳥類的相遇片刻，闡釋出人類與大自然生態共存、共享、相互珍惜地球上的美好要。

粉紅竹林

粉紅竹林

粉紅竹林

遊客中心迎賓廊道除了「吉光片羽」以外，一旁的「粉紅竹林」更是網美必拍的打卡聖地！游文富利用大量的「竹子」作為創作媒材，將遊客中心前的草皮布滿遍地的粉色竹林，象徵大自然萬物落葉歸根的宿命，以及人們對這片母親大地的敬愛。

地景藝術節《山間遊蹤》開幕

而若計劃中部一日遊或二日遊的民眾，梨山此時櫻花、紫藤花盛開，而且交通部觀光局參山國家風景區管理處亦首次在梨山舉辦的地景藝術節《山間遊蹤》，展覽期間至5月31日止。可欣賞到林春節等4位臺灣創作藝術家與張義建等3位部落工藝師共同創作，融合在地梨山特色及部落文化創作的4件地景藝術作品！

「魚．筌滿滿」以「櫻花鉤吻鮭逆流而上進入魚筌」為概念「山間遊蹤」是以梨山豐富自然景觀和獨特部落風情為創作靈感，帶來精彩裝置作品。包括在地泰雅資深藝術家林春節作品為《魚．筌滿滿》，以「櫻花鉤吻鮭逆流而上進入魚筌」為概念，將魚筌的型態比喻成時光廊道，讓民眾可以穿梭廊道，瞭解櫻花鉤吻鮭與泰雅環保生態的策展故事。

部落的水精靈

部落的水精靈

「刻下，海拔1956」

「刻下，海拔1956」

文化青苔

文化青苔在地部落織女藝術家詹韋儒作品《部落的水精靈》，以「苦花魚洄游」為概念，象徵青年返鄉；知名紙雕藝術家成若涵作品為《刻下，海拔1956》，透過大地、山脈及天空為畫布，以紙雕形式轉換金屬，結合新佳陽部落張義建、張聰明、林鳳美3位工藝師的泰雅弓箭編及長老技藝，轉譯梨山小朋友日常所見的梨山地貌，呈現梨山地景藝術美學。另外，台北設計獎首獎藝術家陳普作品為《文化青苔》，以最基本的木質角材一片片構築象徵松茂岩壁的藝術裝置，代表了山頭上特殊的文化及建設，是由眾人集合點滴之力共同創建。

參山處還特別與梨山部落、松茂部落、新佳陽部落與環山部落合作，推出2條地景藝術節限定遊程「跟著泰雅獵人的步伐探索山林」及「梨山不離山尋訪山谷裡的泰雅秘境」兩天一夜藝術遊程小旅行各4梯次，將於3月25-26日、4月15-16日、4月22-23日、5月6-7日，讓民眾報名參加。行程除了在地達人導覽解說、共創藝術品diy體驗、探尋隱藏部落的隱藏版作品外，還可以入住當地泰雅族家庭，享用原民風味餐，體驗在地泰雅部落生活與文化，聽部落說自己泰雅祖先翻山越嶺的故事，和部落裡的族人們一同編織、尋訪獵徑，學習與大自然共生互利的生存哲學。相關訊息可至參山處官網(https://www.trimt-nsa.gov.tw/)與參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

圖片：參山國家風景區提供

(中時新聞網)