管理師洪雅琳表示，學員三餐都必須將吃的食物上傳到LINE群組，讓營養師即時掌握並修正，讓學員養成良好的飲食習慣。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

用LINE幫民眾減重的衛福部彰化醫院健康減重班，學員三餐都必須將吃的食物上傳到LINE群組，讓營養師即時掌握並修正，讓學員養成良好的飲食習慣，彰化醫院減重護肝小組個案管理師洪雅琳表示，健康減重班是由肝膽腸胃科醫師及心理師、營養師、個案管理師組成的專業團隊，用LINE群組的方式，成員間可互相督促、鼓勵，用群體的力量增加減重信心。

肝膽腸胃科主任楊智超表示，肥胖者通常有脂肪肝，在臨床上患者演變成肝硬化、肝癌的機率比一般人高出許多，也時常合併糖尿病以及心血管疾病，要切斷這條變鍊，減重是最有效且健康的方法，過去減重班學員都有不錯的成效。

中醫師梁惠宇說中醫減重療程搭配埋線、針灸、電療等，刺激肥胖處或穴位，來增加脂肪的代謝效率，並以中藥提升身體新陳代謝並調整體質，通常2周到1個月1次，效果比較持久，而電療則是1周2次，對於BMI值27以上的肥胖者，效果大多都很不錯。

彰化醫院健康減重班，3600元的課程費用，就包括健檢在內，另外講師費、餐點費等等，由專門減重心理師蘇琮祺協助指導，每次上課都會有營養失調沛的健康餐點，在首次上課時，會抽檢血液，測驗膽固醇、血紅素、肝指數等，等3個月畢業後，在抽血檢查，來了解減重後身體的變化。

洪雅琳強調，每期減重班的成員幾乎都達到100％減重，期間不僅在院內開班授課，還受邀到寶成公司、虎尾科大等單位上課，最新一期的減重班將從3月24日開始，連續五周的周3晚間6至8點，全勤的學員還加送小米體重機，歡迎所有想要身體健康的朋友，一起加入減重的行列。

(中時 )