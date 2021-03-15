國民黨立委洪孟楷（前排右二）與立委鄭正鈐（前排右三）為了109學年HBL男子組4強賽泰山、光復一戰打賭，輸的那方就要請對方全體球員吃牛排，鄭正鈐願賭服輸，今天請泰山高中球員們吃牛排，球員們也送上全隊簽名籃球答謝。（黃世麒攝）

新北泰山高中籃球隊勇奪109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍，是隊史第一座HBL冠軍，而立法委員洪孟楷選區的泰山高中，與立委鄭正鈐的選區光復高中在4強交叉賽對決，兩人為選區球隊加油打氣、打賭，而冠軍戰前的4強交叉對決，泰山靠著蔡宸綱的絕殺力克光復，今天鄭正鈐兌現諾言，請泰山全隊在新莊體育館附近的貴族世家牛排館吃牛排。

洪孟楷是新北市第一選舉區立委，該選區包括石門區、三芝區、淡水區、 八里區、林口區及泰山高中所屬的泰山區，鄭正鈐則是新竹市選區立委，兩人在立法院是同桌的好哥們，今年HBL 4強賽前打賭誰所屬地區球隊勝出，落敗的一方要請勝方吃牛排補充蛋白質，最終泰山氣走光復、晉級冠軍賽，兩隊在隔天的冠軍賽、季軍賽也各自獲勝。

洪孟楷表示，泰山奪冠他與有榮焉，特別是球員兩場比賽展現不放棄的精神、上演逆轉勝，拿下實至名歸的冠軍，很開心幫球隊賺到這一餐，希望明年可以看到泰山高中再度進攻4強；鄭正鈐則笑說，來的路上百感交集，很難過光復高中無緣冠軍賽，但也很開心看到高中籃球如此熱血，尤其泰山展現韌性，逆轉勝相當了不起。

泰山高中教練廖文彬和球員都很感謝兩位委員的熱情，新球季從決賽結束那一刻已經開始，全隊飽餐一頓後再回去繼續練兵，明天上午還有冠軍遊行等著他們，相當忙碌。

新北市泰山高中勇奪今年HBL冠軍王座，全體隊職員今天到連鎖牛排館大吃一頓，冠軍賽MVP徐宏瑋（右）被隊友劉丞勳餵食牛排。（黃世麒攝）

國民黨立委洪孟楷（左四）與立委鄭正鈐（左五）為了HBL男子組4強賽打賭，輸的那方就要請對方全隊吃牛排，鄭正鈐願賭服輸，今天請泰山高中球員們吃牛排。（黃世麒攝）

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