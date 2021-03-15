嘉義1名女子小芳（化名）去年初與表妹、表妹男友等人外出遊玩，幾人同床睡覺時，她控訴遭表妹男友撫摸身體部位、以手指性侵，對方甚至要求幫忙口交被她拒絕；男子挨告後解釋全程皆有試探小芳意願，強調對方是自願，而表妹也出庭稱小芳體重超過80公斤，不可能由男子輕易脫下內褲性侵，也懷疑她屬自願，法院最後認定無強暴、脅迫手段，判男子無罪。

小芳在判決書中指出，男子當時與女友（即小芳表妹）和她等7人睡在同張大床，當時她與男子中間隔著表妹，男子竟隔著表妹伸手碰她的大腿、陰部、臀部，她當下因顧慮表妹感受、擔心不被相信因而忍受，沒想到男子接著稱很冷，與表妹換位置後，就脫下她的褲子以手指性侵，她之後不堪侵犯起床離開，男子也跟著走出房門，要求她幫忙口交，她則妥協說「不然用手幫你」。

小芳表示，之後她回到房間仍遭男子持續騷擾，事後決定提告。男子在法庭上坦承有與小芳親密接觸，但稱過程中都有試探性摸對方，他見小芳沒有拒絕才敢持續動作，過程中小芳情緒平和、毫無勉強之意。而男子的女友也出庭表示，小芳的體重超過80公斤，不太可能由男友單手脫去內褲，認為是小芳自行脫去，默許男友行為。

法院認為，男子在床上摸小芳的過程中，小芳沒有出手制止或言語嚇阻，當時也沒有同床的人遭干擾，小芳雖有說「不要這樣」，但僅針對男子欲脫去她衣服時，她也主動說要幫忙手淫，難認定有「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法」等手段，因此判男子無罪。全案可上訴。

(中時新聞網)