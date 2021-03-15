女趕緊阻止男友持刀理論(圖/翻攝畫面)

一言不合就亮刀，新北市一名21歲黃姓男子，日前與女友前往板橋一家火鍋店吃飯，這時隔壁桌一名男子，突然說了一句「你女朋友很漂亮喔」，黃男聽到這話突然理智線斷裂，直接衝到車上，拿西瓜刀進入火鍋店，嚇壞許多附近民眾。

本月14日下午，黃男與女友到火鍋店用餐，當天黃男女友穿著火辣短褲，露出修長美腿，進到火鍋店後，隔壁桌男子見黃男女友外型標緻、身材姣好，輕挑的表示「你女友很漂亮喔」，這句話惹怒黃男，他立刻衝回停在門口的賓士轎車，拿出西瓜刀，衝回火鍋店裡。

氣炸黃男持刀欲跟男子理論，女友見狀直接跨過桌椅飛奔到黃男身邊，極力阻止並拉住男友，站在火鍋店門口不斷安撫對方，叫他不要生氣、千萬別衝動，幸虧黃男女友極力阻止，才避免衝突擴大，否則後果恐不堪設想。

黃男到案說明(圖/翻攝畫面)

黃男持西瓜刀理論過程，被許多民眾目擊，在臉書社團掀起熱議，事後警方也調閱監視器，從黃男停放門口的賓士車找到本人，也坦承有持西瓜刀，訊後警方依違反《社會秩序維護法》，將黃男送辦。

(中時新聞網)