台灣基進立委陳柏惟罷免案第二階段已正式啟動，陳柏惟對此反指推動罷免者是「假公民」，立即引發外界議論。而他的昔日對手顏寬恒今(15日)也在臉書勸他「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」，不應對選民惡言相向。不料，陳柏惟氣急敗壞說顏沒「把文章讀對」，令名藥師林士峰直言，雙方格局高下立判。

顏寬恒15日不再低調，跳出來在臉書發表一封信給陳柏惟，內文提到人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負，並送給陳柏惟兩句話「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。

顏寬恒感嘆地說，看到陳柏惟痛罵那些選民，甚至指控他們不是公民時，其實內心是很難過的，政治只是一時，仇恨卻是永久，陳所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。

針對顏寬恒的公開信，陳柏惟在臉書反嗆，「顏葛格要學習空軍之前，可能要先學習把文章讀對」，並指「他都不知道他的粉專寫什麼，看起來跟罷免團體同一個鼻孔出氣。」

對於兩人說法，藥師林士峰亦透過臉書表示，「政治只是一時，仇恨卻是永久」，顏寬恆的一席話，跟陳柏惟把不支持他的人都說是『假公民』『中共同路人』，格局立判高下。

對此，網友在顏寬恒PO文底下留言表示，這局寬恒全壓制，軟Q再度被擊倒出場，更有人認為要下架挑起仇恨的政客、刪Q是唯一選擇、陳柏惟跟王浩宇都是同等級的，且默默耕耘的人是誰，下次選舉會凸顯出來。有人則在陳柏惟PO文底下笑稱，「陳葛格離變成水餃又更近了一步」、「聽說最近準備出一款，消波陳口味水餃」。

(中時新聞網)