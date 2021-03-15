傳出國民黨主席江啟臣稱中國大陸是台灣面臨的主要威脅一席話，讓前主席連戰震怒，因這等同摧毀其過去打下的國共交流基礎，導致智庫副董事長連勝文欲跳下來和江競爭。對此，連勝文辦公室發言人錢震宇下午強調，連勝文多次說明，不管參選或合作或有任何動作，都跟父親無關，父親唯一提點的是，希望連勝文保重身體。

國民黨主席將於7月改選，智庫副董事長連勝文雖表態認真考慮參選，但至今仍未宣布最後決定，傳出連參選一事已箭在弦上，尤其黨主席江啟臣的「中國大陸威脅說」，讓連勝文父親、前主席連戰震怒，因為此說法等同摧毀掉過去連戰打下的國共交流基礎，促成連勝文欲和江競爭。

連勝文辦公室發言人錢震宇下午表示，連勝文曾說，未來是否參選或其未來的路，都是連勝文自己決定，父親連戰沒有給他任何指示，不管是參選、合作或其他任何動作，都跟父親沒有關係。

至於連戰對於江啟臣拋出「中國大陸威脅說」的看法，錢震宇指出，這部分並沒有聽過連戰有相關回應，連勝文也沒有提過，他不便評論，也不確定連戰是否有太大反應。

媒體詢問，此事由港媒披露恐再遭抹紅，錢震宇說，連勝文看到這則新聞覺得蠻好笑，連認為，未來若宣布參選再來抹紅他，他也奉陪到底，只是現階段看到這個報導出自港媒，而非台媒，令連勝文啼笑皆非，且這篇報導未向連勝文、連戰求證，看起來蠻離譜。

至於是否是特定陣營攻擊放話，錢震宇說，他不會朝這個方向去想。媒體追問，抑或中共介官媒放話影響台灣選舉，錢直言，這就太過陰謀論，現階段黨內選舉還沒開始，相關辦法也沒出爐，連勝文也沒做出參選動作，言之過早。

(中時 )