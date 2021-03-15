緬甸局勢惡化，金流物流幾乎停擺，在緬甸的台商公司無法營運，有人打算先回台灣，並做好可能無法再回緬甸的打算；有人直言「現在連身家性命都有問題，只能說無助」。

緬甸軍方發動政變，民眾上街抗議遭到軍方大規模武力鎮壓，局勢混亂，第一大城仰光（Yangon）的萊達雅區（Hlaing Tharyar）昨天多間工廠遭人放火，包括一間台資的製鞋廠「昌億」。

一名在緬甸經商數十年的台商以通訊軟體接受中央社訪問表示，由於大規模的員工罷工，緬甸金流物流全部停擺，根本做不了任何事，一月還發得出薪資，二月發七成，三月發一半，四月之後就無法發薪了

這名台商表示，現在不只是公司損失很慘重，「連身家性命都有問題，只能說無助。」他表示，看不出狀況有好轉的跡象，緬甸幾乎要進入無政府狀態，緬甸人對中國現在是深惡痛絕，他已經做好最壞打算，可能人先離開緬甸再說。

另一名台商接受中央社訪問表示，現在大家不管想要做什麼打算，「根本就動不了」，錢無法從銀行拿出來，甚至都不知道以後還拿不拿得出來，他自己已經先回台灣，遠端遙控公司營運，他身邊也很多人返台，未來再做打算。

這名台商表示，現在緬甸年輕一代對中國很敏感，因為感到生存空間被擠壓，台商們想要強調自己是台灣公司，但如果一旦汽油彈丟下去，並不會區分工廠的國籍，以昨天出事的萊達雅工業區來說，並不只是純台灣廠商的工業區，而是規劃複雜的老工業區，台商就算強調是台灣廠，還是可能會被波及。

一名在緬甸經商近10年的台商表示，現在整個緬甸人心惶惶，他打算近期內返回台灣，可能把公司結束掉，並做好可能無法再回緬甸的打算。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）昨天晚間宣布萊達雅區進入戒嚴，今天再宣佈戒嚴令擴大到雪碧達區（Shwe Pyitha）、南達貢區（South Dagon）、北達貢區（North Dagon）、達貢港區（Dagon Seikkan）、北歐卡拉帕區（North Okkalapa）。

(中央社)