台中市84歲的泰國李姓老嫗日前晚間在豐原迷途，警方馳援但只見她喃喃自語著492號，卻說不出路名，後來聯繫住在斗六的丈夫，得知老嫗現住豐原，並將她平安送返家。

豐原警分局指出，豐原派出所巡佐陳照明及警員廖婉凌13日18時許接獲民眾報案，稱家樂福前有位外籍老嫗迷路需要警方協助。

熱心民眾向警方表示，84歲泰國籍李姓老嫗因找不到回家的路，拿著身分證件向他求助。警方詢問老嫗相關問題，老嫗總喃喃自語著492號，但就是想不起路名，警方隨即透過警政系統查詢，確定老嫗身分及家屬聯繫方式，順利將老嫗載返住所。

警方發現，李姓老嫗精神狀況良好且語言溝通順暢，可能因天色昏暗，一時認不出回家的路，警方聯繫其住在斗六的丈夫，先生表示妻子目前住在豐原區水源路上朋友家，警方立即駕車護送，途中經過朋友家附近的加油站時，老嫗激動地表示：「家快到了。」

警方安全將老嫗送回朋友家中，並給予老嫗一張紙條上面寫著家裡地址，提醒她隨身攜帶，貼心之舉讓老嫗深感謝意。

所長許明達呼籲，家中若有失智長者，應注意活動範圍，可讓長輩隨身攜帶證件及於隨身衣物繡上聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。

(中時 )