面臨少子化，私校必須在逆境中求生！華梵大學繼去年推出形同免學雜費的「覺之教育品德獎學金」後，今天再宣布加碼推動「未來學校666保證就業」專案，只要大三、大四修滿合作企業與學校所開設的21學分課程，經實習考核通過，一畢業即保證就業。

華梵大學受少子化衝擊很大，從原本12個系減為5個系，現在每年只招收235個學生，全部學生才1000多人。但在如此嚴峻的挑戰下，華梵大學努力求生存，要辦成「小而美」的學校。

華梵大學去年推出「覺之教育品德全額獎學金」，大一新生只要參與每周5小時的校園共同維運實習，到課率達八成、學期平均成績達75分，並且遵守校園不吸煙的規定，即可獲得與學雜費同額的品德全額獎學金5.4萬元，相當於抵免學雜費。

至於大二至大四學生則可申請「創新共學獎學金」，只要組隊目標為共同學習，並互相砥礪出提出「創新共學計畫」，通過審查者，每人最高可獲得一學期5.4萬元，也是相當於免學雜費。

從去年開始，華梵大學學生只要稍微努力，幾乎可以4年讀書都免學雜費。但這樣還不夠，學校今天還提出「未來學校666保證就業」專案，保證學生畢業能立即就業。

華梵大學校長李天任表示，「未來學校666保證就業」專案，由學校與合作企業團隊共同開課，學生於大三修習合作企業團隊開設的兩門共6學分課程，以及華梵教授群所開設的相關領域6學分課程，通過第一階段考核後，即可於大三升大四暑假期間進入合作企業實習。

大三升大四暑假在企業實習結束，通過第二階段考核後取得3學分，再於大四上學期至該企業繼續一學期的全時實習，考核通過取得6學分，合計獲得21學分的「未來學校」認證，即由合作企業留用，保證就業。

李天任校長表示，從大一新生「覺之教育品德全額獎學金」、大二至大四「創新共學獎學金」，到大三至大四「未來學校666保證就業」專案，華梵大學「安心就學全程全額獎學金計畫」讓學生從入學到畢業，四年在學期間都可安心就學，畢業後還能立即就業。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )