數據顯示中國經濟在2021年初加速復甦，使這個全球最大原油進口國的能源需求前景更趨樂觀，受此激勵，周一國際原油價格上漲，布蘭特期油持續朝每桶70美元邁進。

目前美國4月期油漲0.62%，報每桶66.01美元。布蘭特期油漲0.51%，報每桶69.58美元。

根據最新公布的官方數據，中國1至2月工業生產加速增長，且成長力道意外強勁，此外，其每日煉油量較去年同期成長15%。

中國顧問公司思亞能源（SIA Energy）分析師表示，中國的重工業展現強勁的增長，與2019年新冠肺炎疫情爆發前相比，其水泥、鋼鐵、煤炭和鋁的產量都實現2位數增長，基於中國龐大的基數，這樣的成長率「很瘋狂」。他並表示，生產與運輸所有這些材料，都需要能源。

此外，煉油業的消息人士透露，主要石油出口國沙烏地阿拉伯雖然滿足印度煉油廠的每月正常需求，但對至少4個北亞買家的4月原油供應已經削減多達15%，這個消息進一步為原油價格帶來支撐。

石油輸出國組織與其盟友—即所謂的OPEC+，在本月稍早達成協議，將其大部分的減產措施延長至4月。

(時報資訊)