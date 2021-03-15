台中銀(2812)今（15）日召開線上法說，展望2021年營運，副總經理劉國俊表示，包括存放款、手續費等各項核心業務均持續追求成長，並將人力配置聚焦於消金放款及理財業務，以提升存放利差及淨利差表現、推動手續費成長，放款成長目標與去年相當。

台中銀2020年合併淨收益116.43億元、年減3.74％，為近3年低點，其中利息淨收益年減0.86％、手續費淨收益年減0.24％，其他淨收益年減達44.77％。稅後淨利40.25億元、年減6.81％，仍創歷史次高，因股本膨脹，每股盈餘（EPS）1.03元。

劉國俊指出，去年疫情使各國央行紛紛降息，但台中銀本體利息淨收益僅年減0.54億元、手續費淨收益年增1.91億元，核心業務維持穩健，主因其他淨收益年減達5.19億元或40.45％，包括商譽減損2.4億元、長期投資損失1.54億元及兌換損失等。

台中銀去年本體稅後淨利37.13億元、年減1.4億元或3.73％，但子公司合計稅後淨利4.13億元、年減1.54億元或27.16％。其中，以台中銀保經年減2.14億元或45.2％、台中銀租賃年減0.47億元或62.81％衰退較多，但台中銀證券逆勢年增達1.07億元或5.2倍。

台中銀去年底總存款6342億元、年增533億元或3.12％，其中以台幣活存年增407億元或15.68％最多，外幣存款年增82億元或14.7％。放款餘額4618億元、年增208億元或4.72％，其中消金放款年增158億元或7.33％，企金放款年增50億元或2.22％。

惟受各國央行降息影響，台中銀去年淨利差（NIM）1.18％、存放利差1.68％，低於前年1.2％及1.78％。不過，該行指出，隨著放款收益提升，下半年整體狀況已逐漸回穩，預期今年央行或聯準會若未特別調整利息，今年存放利差及淨利差將可望維持穩定。

而調整體質、積極收回呆帳及控管授信品質效益顯現，使台中銀去年逾放比降至0.21％、備抵呆帳覆蓋率升至644.76％，創下歷年最佳記錄，且呆帳提列金額亦同步降至3.66億元。逾放金降至9.83億元、其中無擔保僅1.1億元，維持高收益、低逾放、高擔保狀態。

台中銀去年資本適足率（BIS）自13.91％升至14.15％、第一類資本適足率12.77％提升至13.08％。資產報酬率（ROA）0.57％、淨值報酬率（ROE）7.41％，低於前年0.64％、8.72％，但較上半年0.54％、7.1％提升。海外分行去年獲利約4千萬元。

展望今年，劉國俊表示，包括存放款、手續費等各項核心業務均持續追求成長，公司將人力配置聚焦於消金放款及理財業務，以提升存放利差及淨利差表現、推動手續費成長，放款成長目標與去年相當，今年人力預期將微幅增加。

對於各銀行陸續更換或升級銀行核心系統，台中銀表示，目前規畫採升級核心主機系統方式，預計將斥資3～5億元、在2～3年完成。同時，因應數位金融趨勢，預計第三季成立數位金融部新組織因應。

(時報資訊)