偷渡台灣奶粉、化妝品，大陸漁船走私馬祖海域遭逮。

海巡署第十（馬祖）海巡隊14日獲報，東引亮島附近疑似有大陸漁船走私台灣製日常用品，3586海巡艇立即前往查緝，當場查扣奶粉、酒、保健食品、化妝品及珍貴木材等物資，訊後將依違反《兩岸人民關係條例》及《海關緝私條例》法辦。

海巡署第十一巡防區指揮部獲報，14日指揮馬祖海巡隊打擊犯罪，於東引亮島近岸查獲陸船疑似涉嫌走私台灣製造日常用品等民生物資。

東引駐地3586海巡艇緊急出勤前往查處，並以雷達鎖定監控可疑目標，晚間6時許抵達亮島近岸時發現大陸籍閩連漁運漁船及船尾一艘無船名大陸快艇以子母艇方式作業。

海巡艇仍以優勢警力登檢2艘陸船，並加派南竿隊部3571海巡艇前往支援，船上放有大批奶粉、酒、保健食品、化妝品及珍貴木材等物資，正確數量仍在清點中。

馬祖海巡對將陸船先行押返南竿福沃港實施人船消毒，並進行留置調查8名陸籍船員，訊後將依違反《兩岸人民關係條例》及《海關緝私條例》法辦。

海巡署表示，查此次陸船載有大批貨物，秉持維護國境安全、保障國人健康之决心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口，在此呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

海巡署第十一巡防區指揮部獲報，14日指揮馬祖海巡隊打擊犯罪，於東引亮島近岸查獲陸船疑似涉嫌走私台灣製造日常用品等民生物資。（馬祖海巡隊提供）

海巡署第十一巡防區指揮部獲報，14日指揮馬祖海巡隊打擊犯罪，於東引亮島近岸查獲陸船疑似涉嫌走私台灣製造日常用品等民生物資。（馬祖海巡隊提供）

(中時 )