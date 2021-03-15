高雄地檢署日前偵辦一起死亡男嬰疑似遭施用毒品案，在懷孕母親家中搜出安非他命、吸食器等證物，懷疑男嬰遭施用毒品致死。男嬰同住的姑丈、伯父也涉有重嫌，3人訊後分別以1至3萬元交保候傳。更可怕的是，3人8名未滿8歲子女也同住，被社會局發現時均有發展遲緩相向，事發後已由社會局介入評估安置。

高雄地檢署檢察官任亭2020年11月便接獲警方報驗，通知有名2月大的男嬰死亡。法醫相驗解剖時發現，男嬰死於支氣管肺炎併水腫，初步排除有他殺嫌疑，但血液、尿液竟驗出含有第二級毒品甲基安非他命成分，懷疑生前遭人施用毒品。

據了解，男嬰母親及姑丈、伯父3人疑似長期在住處以燒烤方式施用毒品，導致男嬰吸入，同住的還有男嬰母親及姑丈、伯父3人其餘8名未滿8歲的幼童，經醫師診斷皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，是否全都受毒品戕害仍有待進一步釐清，社會局已協助處理轉介身心評估及緊急安置事宜。

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(中時 )