台中市大里區環河路一段慢車道，15日中午發生砂石車與機車碰撞死亡車禍，24歲謝姓男姓騎士，當場死亡，機車上留下血跡。（黃國峰攝）

台中市大里區環河路一段慢車道，15日中午發生砂石車與機車碰撞死亡車禍，24歲謝姓男姓騎士，當場死亡，地上留下血跡。（黃國峰攝）

台中市大里區環河路一段慢車道，15日中午發生砂石車與機車碰撞死亡車禍，24歲謝姓男姓騎士，當場死亡，機車騎士的安全帽，因遭砂石車重壓而碎裂。（黃國峰攝）

台中市大里區環河路一段慢車道，15日中午12點03分發生砂石車與機車碰撞死亡車禍，24歲謝姓男姓騎士，疑是超車不慎滑倒，遭同向69歲吳姓司機駕駛的砂石車後輪輾過，謝男傷勢嚴重，當場死亡，台中市警局霧峰分局交通分隊指出，吳姓司機經酒測值為零，詳細肇事原因，還需詳細調查。

據了解，15日中午12點05分，69歲吳姓司機駕駛砂石車，行經大里區環河路一段408號附近時，24歲謝姓騎士隨後騎著機車跟在砂石車後面而來，疑是從右側超車時，不明原因滑倒或與砂石車碰撞後滑倒，遭砂石車後右輪輾過，傷勢相當嚴重，救護車到場，判定當場死亡。

吳姓砂石車司機表示，當時時速僅10多公里，前方無任何機車，自己也沒有超過任何車輛，突然覺得車輛有震動，從右後視鏡一看，地上有個黑影，似有人倒在地上，就立即停車。

現場民眾監視畫面，顯示當時砂石車經過後，謝男才騎車經過，但實際事發原因，並未拍到，現場地上及機車血跡斑斑，謝男的安全帽也因遭砂石車重壓而碎裂。

台中市警局霧峰分局交通分隊指出，吳姓砂石車司機經酒測值為零，謝姓騎士因未送醫，沒有酒測，事發後已聯絡上謝男家屬處理後事，至於是機車自行倒地後砂石車才碾過，還是因為碰撞，機車才倒地遭碾過，詳細原因，警方仍在調查中。

(中時 )