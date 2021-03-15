A股三大股指15日震盪下挫，滬指退守3,400點關口。截至收盤，上證指數報3,419.95點，下跌0.96％；深證成指報13,520.07點，下跌2.71％；創業板指報2,644.01點，下跌4.09％。

滬深兩市15日成交總額人民幣（下同）8,070億元，較前一交易日的8,170億元減少100億元。其中，滬市成交3,816億元，比上一交易日3,820億元減少4億元，深市成交4,254億元。截至收盤，北向資金淨流入逾60億元。

盤面上，旅遊類股領。航空、免稅、鋼鐵板塊同樣漲幅居前。券商、消費電子、白酒類股則跌幅靠前。

消息面上，自2021年3月16日零時起，國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。受上述消息，北京進出港航班熱度迅速攀升，帶動航空股大漲。

(工商 )