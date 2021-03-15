中國搜索引擎巨頭百度15日表示，旗下人工智能（AI）晶片部門昆侖近期完成一輪融資。路透引述消息人士，該輪融資對這項業務的估值約為20億美元。

消息透露，本輪融資由中國私募股權公司中信私募股權基金管理公司（CPE）領投，其他投資者包括IDG Capital、聯想資本（Legend Capital）和一支行業基金Oriza Hua。

資料顯示，2018年7月4日，百度在2018年百度AI開發者大會上宣佈推出雲端全功能AI晶片「百度昆侖」，也是大陸第一款雲端全功能AI晶片。

新浪財經報導，2月舉行的國際固態電路研討會（International Solid-State Circuits Conference，ISSCC）2021年年會上，百度表示第二代昆侖晶片也已完成設計，採用更為先進的7奈米工藝，性能有望較第一代提升三倍以上，並計畫於2021年開始量產。

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